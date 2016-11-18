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Развод обойдется Питту и Джоли в 6 миллионов долларов25 января в 18:23

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И затянется на год.

Американский эксперт по вопросам развода Келли Чанг Рикерт подсчитала, во что выльется Брэду Питту и Анджелине Джоли их расставание.

Осложнит дело наличие у звездной пары шести детей, трое из которых приемные. Джоли требует единоличной опеки над ними, однако Питт намерен принимать участие в воспитании. Из-за этого бракоразводный процесс затянется до 31 декабря, считает аналитик.

Финансовые затраты четы составят 6 миллионов долларов, рассказала эксперт Hollywood Life. Только услуги судьи Джона Одеркирка стоят 450 долларов в час. Плюс к этому оплата адвокатов: представитель Джоли - топ-юрист Лора Вассер и защитник Питта Лэнс Шпигель берут 1250 за час работы. Таким образом каждый месяц слушаний будет стоить полмиллиона долларов.

Положительный момент Рикерт видит в том, что процесс будет протекать в частном порядке, не будоража общественность, передает "Уралинформбюро".

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