Актерский хлеб не сладок.

Антонио Бандерас попал в больницу недалеко от дома в британском графстве Суррей. 56-летний актер почувствовал сильную боль в груди в ходе тренировки, и ему вызвали скорую, пишет The Sun.

Звезду "Маски Зорро" выписали после необходимого медицинского обследования. Антонио Бандерас оценил хорошую работу врачей.

По мнению голливудского актера, его здоровье подорвали съемки в картине "33" о чилийских шахтерах, на 69 дней оказавшихся под землей из-за обвала.

Стоит отметить, что испанец Бандерас переехал в Британию в 2015 году, передает "Уралинформбюро".