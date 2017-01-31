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Работа под землей довела Бандераса до больницы30 января в 15:28

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Актерский хлеб не сладок.

Антонио Бандерас попал в больницу недалеко от дома в британском графстве Суррей. 56-летний актер почувствовал сильную боль в груди в ходе тренировки, и ему вызвали скорую, пишет The Sun.

Звезду "Маски Зорро" выписали после необходимого медицинского обследования. Антонио Бандерас оценил хорошую работу врачей.

По мнению голливудского актера, его здоровье подорвали съемки в картине "33" о чилийских шахтерах, на 69 дней оказавшихся под землей из-за обвала.

Стоит отметить, что испанец Бандерас переехал в Британию в 2015 году, передает "Уралинформбюро".

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