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Нестареющий Лещенко отметит 75-летие в Кремле01 февраля в 14:09

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Большим концертом.

1 февраля исполняется 75 лет любимцу нескольких поколений россиян Льву Лещенко. День рождения и свое 55-летие на сцене певец отпразднует большим концертом в Кремлевском дворце.

По словам юбиляра, лучшие друзья споют для него и зрителей, сам же он планирует исполнить пару-тройку произведений. Среди приглашенных - Лайма Вайкуле, солисты Хора Турецкого, Александр Маршал, балет Todеs, Александра Пахмутова, Надежда Бабкина и Стас Михайлов. Не обойдется и без Владимира Винокура.

Самые известные песни в исполнении Лещенко - "День Победы", "Родительский дом", "До свиданья, Москва", "Не плачь, девчонка" и другие. В его дискографии порядка 30 пластинок. И сегодня, признается певец, он записывает по 2 песни в месяц.

Лев Лещенко впервые вышел на сцену в армии в 1962 году. Окончив службу, он поступил в ГИТИС. В 1972 году стал лауреатом болгарского "Золотого Орфея" и получил первую премию в польском Сопоте. Среди его наград ордена Почета и Дружбы Народов, а также три ордена "За заслуги перед Отечеством", передает "Уралинформбюро".

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