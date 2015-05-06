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Бейонсе готовится стать многодетной мамойСегодня в 09:05

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Певица беременна двойней.

Поп-звезда Бейонсе и ее муж рэпер Джей-Зи готовятся к пополнению в семье. На своей страничке в Instagram певица объявила, что беременна двойней.

"Мы хотели бы поделиться нашей любовью и счастьем. Мы были благословлены два раза. Мы невероятно благодарны, что наша семья прирастет на двоих, и мы благодарим Вас за ваши добрые пожелания", - написала она под своим фото с округлившимся животиком.

У Бейонсе и Джея-Зи уже есть один ребенок - 5-летняя Блю Айви Картер. Певцы начали встречаться в 2002 году, а в 2008-м тайно поженились, передает "Уралинформбюро".

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