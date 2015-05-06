Певица беременна двойней.

Поп-звезда Бейонсе и ее муж рэпер Джей-Зи готовятся к пополнению в семье. На своей страничке в Instagram певица объявила, что беременна двойней.

"Мы хотели бы поделиться нашей любовью и счастьем. Мы были благословлены два раза. Мы невероятно благодарны, что наша семья прирастет на двоих, и мы благодарим Вас за ваши добрые пожелания", - написала она под своим фото с округлившимся животиком.

We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Фото опубликовано Beyoncé (@beyonce) Фев 1 2017 в 10:39 PST

У Бейонсе и Джея-Зи уже есть один ребенок - 5-летняя Блю Айви Картер. Певцы начали встречаться в 2002 году, а в 2008-м тайно поженились, передает "Уралинформбюро".