Любовь Джона Леннона и Йоко Оно увековечат в фильме02 февраля в 14:15
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В назидание молодежи.
Историю любви одной из самых красивых пар современности экранизируют. The Hollywood Reporter стало известно, что готовятся съемки картины о любви основателя The Beatles Джона Леннона и японской художницы Йоко Оно.
Продюсером фильма выступит Майкл Де Лука, участвовавший в создании лент "Социальная сеть" и "Человек, который изменил всё". Он уже начал работу с вдовой музыканта. Она поможет написать сценарий Энтони Маккартену, который создал "Вселенную Стивена Хокинга", передает "Уралинформбюро".
Основной замысел нового фильма, отмечает Майкл Де Лука, - вдохновить современную молодежь отстаивать свои права и иметь четкое представление о мире, который они хотя видеть.
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