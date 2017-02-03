В назидание молодежи.

Историю любви одной из самых красивых пар современности экранизируют. The Hollywood Reporter стало известно, что готовятся съемки картины о любви основателя The Beatles Джона Леннона и японской художницы Йоко Оно.

Продюсером фильма выступит Майкл Де Лука, участвовавший в создании лент "Социальная сеть" и "Человек, который изменил всё". Он уже начал работу с вдовой музыканта. Она поможет написать сценарий Энтони Маккартену, который создал "Вселенную Стивена Хокинга", передает "Уралинформбюро".

Основной замысел нового фильма, отмечает Майкл Де Лука, - вдохновить современную молодежь отстаивать свои права и иметь четкое представление о мире, который они хотя видеть.