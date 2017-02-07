После 40 лет в сыром подвале.

Год кропотливой работы и 25 тысяч фунтов стерлингов потребовалось, чтобы восстановить кинопленку с выступлениями легендарного Боба Марли.

13 катушек с неизвестными ранее записями регги-исполнителя были найдены в подвале лондонского отеля Kensal Rise более года назад. Как удалось выяснить, музыкант останавливался в гостинице в ходе европейского турне в середине 1970-х годов, пишет The Guardian.

Пролежавшие в сырости 40 лет концертные записи, сделанные в Лондоне и Париже в 1974-1978 годах, считали безнадежно утраченными. Однако 10 из 13 бобин смогли восстановить с помощью новейших технологий. Высокое качество звучания удалось вернуть, в частности, таким композициям, как No Woman No Cry, Jammin, Exodus, передает "Уралинформбюро".