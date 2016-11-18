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Анджелина Джоли разоткровенничалась в ИнтернетеСегодня в 13:47

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О разводе с Брэдом Питтом.

Анджелина Джоли на свое странице в Instagram описала свои переживания по поводу расставания с мужем Брэдом Питтом. Кроме того, она признала свои ошибки, сказавшиеся на отношениях в семье. Голливудская звезда оправдывает себя стремлением позаботиться о детях.

Джоли не видит смысла в жизни напоказ и не намерена поливать грязью ее экс-супруга.

Поклонники оценили откровенность кумира, передает "Уралинформбюро".

Одной из причин такого поведения актрисы таблоиды называют ее возможный роман с Джаредом Лето. После недолгих отношений 13 лет назад они расстались хорошими друзьями. С началом бракоразводного процесса Анджелина уже несколько раз обедала с Лето, однако торопить события она не хочет.

Не исключено, что это связано с желанием Джоли усыновить еще одного ребенка - раньше сделать это ей запрещал супруг. Теперь же ничто не мешает актрисе стать матерью семерых детей.

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