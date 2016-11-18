“I don't see the point of doing an interview unless you're going to share the things you learn in life and the mistakes you make. So to admit that I'm extremely human and have done some dark things I don't think makes me unusual or unusually dark. I think it actually is the right thing to do, and I'd like to think it's the nice thing to do.” – Angelina Jolie
Анджелина Джоли разоткровенничалась в ИнтернетеСегодня в 13:47
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О разводе с Брэдом Питтом.
Анджелина Джоли на свое странице в Instagram описала свои переживания по поводу расставания с мужем Брэдом Питтом. Кроме того, она признала свои ошибки, сказавшиеся на отношениях в семье. Голливудская звезда оправдывает себя стремлением позаботиться о детях.
Джоли не видит смысла в жизни напоказ и не намерена поливать грязью ее экс-супруга.
Поклонники оценили откровенность кумира, передает "Уралинформбюро".
Одной из причин такого поведения актрисы таблоиды называют ее возможный роман с Джаредом Лето. После недолгих отношений 13 лет назад они расстались хорошими друзьями. С началом бракоразводного процесса Анджелина уже несколько раз обедала с Лето, однако торопить события она не хочет.
Не исключено, что это связано с желанием Джоли усыновить еще одного ребенка - раньше сделать это ей запрещал супруг. Теперь же ничто не мешает актрисе стать матерью семерых детей.
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