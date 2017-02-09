Ремейк снимут "по горячим следам".

Джек Николсон изъявил желание сняться в ремейке немецкого фильма "Тони Эрдманн". В настоящий момент эта картина Марен Адэ претендует на "Оскара" как лучшая лента на иностранном языке .

Она рассказывает об эксцентричном мужчине, решившем наладить отношения с дочерью-карьеристкой. Для этого он примеряет образ тренера по личностному росту Тони Эрдманна, умеющего быстро обаять кого угодно, передает "Уралинформбюро".

В англоязычной версии фильма партнершей Николсона станет Кристен Уиг. Продюсером выступит Марен Адэ, а вот постановщик и сценарист пока не определены.

Стоит отметить, что недавно друг голливудской звезды Питер Фонда рассказал журналистам, что Николсон завершил карьеру и ушел на пенсию. В последний раз обладатель трех "Оскаров" появлялся на экранах в 2010 году.

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