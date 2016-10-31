В фильме о становлении легенды рока.

Малоизвестные факты биографии легенды рока Виктора Цоя будут раскрыты в новом фильме Кирилла Серебренникова. Художественный руководитель "Гоголь-центра" расскажет о творческом становлении лидера группы "Кино", пишет РИА Новости.

По словам продюсера проекта Ильи Стюарта, сценарий, написанный Михаилом и Лили Идовыми, охватывает конец 70-х - начало 80-х годов, когда Виктор Цой записывал свой первый альбом.

Снимать картину, у которой пока нет названия, будут в Санкт-Петербурге. К работе приступят в августе 2017 года, а на экраны лента выйдет осенью 2018 года.

В фильме прозвучат песни Виктора Цоя и западная рок-музыка, повлиявшая на формирование русского рока, передает "Уралинформбюро".