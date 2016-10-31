×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Серебренников покажет "малоизвестного" Виктора ЦояСегодня в 10:51

  • Текст

В фильме о становлении легенды рока.

Малоизвестные факты биографии легенды рока Виктора Цоя будут раскрыты в новом фильме Кирилла Серебренникова. Художественный руководитель "Гоголь-центра" расскажет о творческом становлении лидера группы "Кино", пишет РИА Новости.

По словам продюсера проекта Ильи Стюарта, сценарий, написанный Михаилом и Лили Идовыми, охватывает конец 70-х - начало 80-х годов, когда Виктор Цой записывал свой первый альбом.

Снимать картину, у которой пока нет названия, будут в Санкт-Петербурге. К работе приступят в августе 2017 года, а на экраны лента выйдет осенью 2018 года.

В фильме прозвучат песни Виктора Цоя и западная рок-музыка, повлиявшая на формирование русского рока, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Чистый" спирт

"Чистый" спирт

Контрафакт выдохся.

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

"Аттракцион щедрости" для ипотечников

Крутиться придется много.

На Среднем Урале готов аптечный бунт

На Среднем Урале готов аптечный бунт

Бабушкам не выдают льготные лекарства.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×