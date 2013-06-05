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Анна Седокова ждет третьего ребенка09 февраля в 15:42

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Отца которого она скрывает.

Экс-солистка "ВИА Гра" Анна Седокова готовится к рождению третьего ребенка. Об этом свидетельствует ее фотография в Instagram, передает "Уралинформбюро".

"Скоро я стану мамой в третий раз, и я благодарю бога за это волшебство", - написала 34-летняя певица под снимком. Кто отец ребенка, пока умалчивается.

С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное - свою Семью ❤️ Вы уж простите меня,что долго молчала, но это такое #СЧАСТЬЕ , о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз и я благодарю Бога за это волшебство ! 14 февраля в День всех Влюблённых я представлю свою видео работу и песню #ПерваяЛюбовь , которая была написана мною, и это еще один мой долгожданный ребёночек. А так же 14 февраля появятся - мой #АкустическийLiveAльбом , правдивый и очень личный. Его я создавала уже не одна .) Я благодарю Вас за поддержку 🙏🏻 Пусть у каждого из нас будет так много счастья , что нам захочется им поделиться друг с другом . Мы вас #ЛЮБИМ ❤️

Фото опубликовано ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 8 2017 в 1:56 PST

Артистка объяснила, почему не рассказала о своем интересном положении раньше: "С каждым прожитым мгновением в жизни ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное – свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку".

Таблоиды давно заподозрили, что Седокова ждет ребенка, но и сама певица, и ее представители дружно опровергали это.

Возможно, открыть секрет экс-солистку "ВИА Гра" подтолкнуло публичное сообщение о беременности двойней певицы Бейонсе, ставшее самым популярным постом в Instagram.

Стоит отметить, что у Анны уже есть две дочери - 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича и 5-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.

Ранее по теме:
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