Отца которого она скрывает.

Экс-солистка "ВИА Гра" Анна Седокова готовится к рождению третьего ребенка. Об этом свидетельствует ее фотография в Instagram, передает "Уралинформбюро".

"Скоро я стану мамой в третий раз, и я благодарю бога за это волшебство", - написала 34-летняя певица под снимком. Кто отец ребенка, пока умалчивается.

Артистка объяснила, почему не рассказала о своем интересном положении раньше: "С каждым прожитым мгновением в жизни ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное – свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку".

Таблоиды давно заподозрили, что Седокова ждет ребенка, но и сама певица, и ее представители дружно опровергали это.

Возможно, открыть секрет экс-солистку "ВИА Гра" подтолкнуло публичное сообщение о беременности двойней певицы Бейонсе, ставшее самым популярным постом в Instagram.

Стоит отметить, что у Анны уже есть две дочери - 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича и 5-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.

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