С каждым прожитым мгновением в жизни, ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное - свою Семью ❤️ Вы уж простите меня,что долго молчала, но это такое #СЧАСТЬЕ , о котором даже боишься прошептать чужому человеку. Скоро я стану мамой в 3 раз и я благодарю Бога за это волшебство ! 14 февраля в День всех Влюблённых я представлю свою видео работу и песню #ПерваяЛюбовь , которая была написана мною, и это еще один мой долгожданный ребёночек. А так же 14 февраля появятся - мой #АкустическийLiveAльбом , правдивый и очень личный. Его я создавала уже не одна .) Я благодарю Вас за поддержку 🙏🏻 Пусть у каждого из нас будет так много счастья , что нам захочется им поделиться друг с другом . Мы вас #ЛЮБИМ ❤️
Анна Седокова ждет третьего ребенка09 февраля в 15:42
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Отца которого она скрывает.
Экс-солистка "ВИА Гра" Анна Седокова готовится к рождению третьего ребенка. Об этом свидетельствует ее фотография в Instagram, передает "Уралинформбюро".
"Скоро я стану мамой в третий раз, и я благодарю бога за это волшебство", - написала 34-летняя певица под снимком. Кто отец ребенка, пока умалчивается.
Артистка объяснила, почему не рассказала о своем интересном положении раньше: "С каждым прожитым мгновением в жизни ты начинаешь все больше ценить и оберегать главное – свою семью. Вы уж простите меня, что долго молчала, но это такое счастье, о котором даже боишься прошептать чужому человеку".
Таблоиды давно заподозрили, что Седокова ждет ребенка, но и сама певица, и ее представители дружно опровергали это.
Возможно, открыть секрет экс-солистку "ВИА Гра" подтолкнуло публичное сообщение о беременности двойней певицы Бейонсе, ставшее самым популярным постом в Instagram.
Стоит отметить, что у Анны уже есть две дочери - 12-летняя Алина от футболиста Валентина Белькевича и 5-летняя Моника от бизнесмена Максима Чернявского.
Ранее по теме:
Бейонсе готовится стать многодетной мамой
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