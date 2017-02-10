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Джордж Клуни и Амаль дебютируют в роли родителей в июнеСегодня в 11:14

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Начав сразу с двойни.

55-летний Джордж Клуни и его жена Амаль в июне станут родителями. Чета ждет двойню, сообщает американский телеканал CBS.

Супруга голливудского актера вынашивает так называемую королевскую двойню - мальчика и девочку. Беременность у 39-летней Амаль наступила в результате экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), передает "Уралинформбюро".

Чета сыграла свадьбу в 2014 году, и до недавнего времени Клуни категорически отказывался даже от мысли об отцовстве.

Когда Джордж и Амаль узнали, что у них будут близнецы, они были удивлены и немного напуганы. "Оба сказали, что и одного было бы достаточно. Но новость сделала их очень счастливыми", - рассказал таблоидам близкий знакомый пары.

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