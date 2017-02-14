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Звезда "Сватов" будет судиться из-за несостоявшегося спектакля в Екатеринбурге13 февраля в 18:16

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Организаторы обвинили ее в срыве антрепризы.

Спектакль "Здравствуйте, я ваша теща!" в Екатеринбурге отыграли "не те" артисты. Из указанных на афишах Олеси Железняк, Татьяны Кравченко и Павла Кабанова на сцене 10 февраля 2017 года не было никого. На замену были вызваны Игорь Письменный и Ольга Мугрычева, передает "Уралинформбюро".

В объявлении перед зрительным залом организаторы указали, что Кабанов не смог прибыть в столицу Урала из-за болезни мамы, а вот Кравченко, известная по роли в сериале "Сваты", якобы не явилась из-за алкогольного опьянения.

Возмущенные подменой зрители стали покидать зал посреди представления и требовать возврата немалых сумм, заплаченных за билеты. Однако в качестве компенсации им предложили скидку на другие спектакли.

Олеся Железняк на своем официальном сайте рассказала, что отказалась от участия в антрепризе еще тремя месяцами ранее, и организаторы должны были убрать ее имя с афиш.

Татьяна Кравченко пояснила, она не смогла прилететь в Екатеринбург из-за плохого самочувствия. 63-летняя актриса перенесла операцию в Санкт-Петербурге и после нее сидела на антибиотиках. Теперь она готовится через суд взыскать с организаторов компенсацию за моральный ущерб.

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