И мечтает пожить в России.

Американская актриса Милла Йовович мечтает пожить в России несколько месяцев, чтобы увидеть больше. Такое признание она сделала на пресс-конференции в Москве после показа новой части франшизы "Обитель зла: Последняя глава", передает "Уралинформбюро".

"Хотела бы приехать с дочками на пару месяцев и увидеть Россию настоящую. И не только Москву, но и, к примеру, Санкт-Петербург", поделилась звезда.

Среди любимых российских картин Милла Йовович назвала "Лунтика" и "Машу и Медведя", которые она смотрит вместе с дочками Эвой Габо Андерсон (2007) и Дашиэл Иден Йовович (2015).

На вопрос, кого из персонажей русской литературы актриса хотела бы сыграть, та ответила: "Для Маши я уже старовата… Буду Медведем".

В Москву Милла Йовович приехала вместе с мужем, режиссером Полом Андерсоном, чтобы представить фильм "Обитель зла: Последняя глава", где сыграла главную роль.