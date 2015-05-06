Бейонсе приобрела близнецам золотые колыбелиСегодня в 10:50
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Отдав за них 76 тысяч евро.
Певица Бейонсе и ее супруг рэпер Джей Зи занялись покупкой приданого для близнецов, которые скоро появятся на свет.
После длительных раздумий чета решила приобрести малышам колыбели от испанского бренда Suommo. Модель Dodo Bassinet Gold Edition инкрустирована 18-каратным золотом, а внутри обита натуральным шелком. Стоимость такой кроватки - 38 тысяч евро, так что поп-диве пришлось раскошелиться на 76 тысяч евро.
Старшая дочь четы Айви Блю завалена дорогими игрушками и дизайнерской одеждой. Стоимость ее гардероба, по некоторым подсчетам, превышает 1 миллион долларов, передает "Уралинформбюро".
Одна из самых обеспеченных пар шоу-бизнеса привыкла жить в роскоши и детям ни в чем отказывать не собирается, благо возможности для этого есть. Доход Бейонсе и Джей Зи за прошлый год составил почти 110 миллионов долларов. Певица заработала 54 миллиона на продажах альбома Lemonade и концертах. Ее супруг пополнил семейную копилку за счет реализации шампанского собственной марки Armand de Brignac и коньяка D’Ussé.
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