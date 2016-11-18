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Брэд Питт вернул себе детей16 февраля в 17:44

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На время.

Звезда Голливуда Брэд Питт в ходе бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли вернул себе право общаться с детьми без наблюдения психолога. Как пишет InTouch со ссылкой на собственные источники, актер уже дважды забирал отпрысков с ночевкой.

От возможности побыть с отцом отказываются только двое старших приемных сыновей - Мэддокс и Пакс. Их отношения с 53-летним Брэдом продолжают оставаться напряженными, передает "Уралинформбюро".

В сентябре прошлого года Анджелина Джоли подала на развод и запретила супругу видеться с детьми без наблюдения специалистов. Она обвинила Питта в жестоком обращении с Мэддоксом, но доказательств этому найдено не было. Актриса потребовала права единолично воспитывать детей, однако Брэд настаивает на равной опеке.

Звездная чета познакомилась в 2005 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", а через девять лет сыграла свадьбу. Джоли и Питт воспитывают трех приемных и трех родных детей.

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