Брэд Питт вернул себе детей16 февраля в 17:44
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На время.
Звезда Голливуда Брэд Питт в ходе бракоразводного процесса с Анджелиной Джоли вернул себе право общаться с детьми без наблюдения психолога. Как пишет InTouch со ссылкой на собственные источники, актер уже дважды забирал отпрысков с ночевкой.
От возможности побыть с отцом отказываются только двое старших приемных сыновей - Мэддокс и Пакс. Их отношения с 53-летним Брэдом продолжают оставаться напряженными, передает "Уралинформбюро".
В сентябре прошлого года Анджелина Джоли подала на развод и запретила супругу видеться с детьми без наблюдения специалистов. Она обвинила Питта в жестоком обращении с Мэддоксом, но доказательств этому найдено не было. Актриса потребовала права единолично воспитывать детей, однако Брэд настаивает на равной опеке.
Звездная чета познакомилась в 2005 году на съемках фильма "Мистер и миссис Смит", а через девять лет сыграла свадьбу. Джоли и Питт воспитывают трех приемных и трех родных детей.
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