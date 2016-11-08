×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Мик Джаггер не вдохновил Киану Ривза на отцовствоСегодня в 12:30

  • Текст

"Нео" не готов на такие подвиги.

Голливудский актер Киану Ривз в интервью британскому Esquire заявил, что никогда не станет отцом. Виной тому солидный возраст: звезде "Матрицы" уже 52 года. В ответ журналист вспомнил Мика Джаггера, ставшего отцом в 73, но этот пример не вдохновил Ривза.

Личная жизнь знаменитости складывалась не особо удачно. Он никогда не был официально женат. В 1999 году Ривз мог стать отцом, но его возлюбленная Дженнифер Сайм родила мертвую дочь. Через два года сама женщина погибла в автокатастрофе, передает "Уралинформбюро".

"Нео" известен своей склонностью к одиночеству. Один из его снимков за обедом в парке даже лег в основу интернет-мема "Грустный Киану".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости
  • Похожие новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Свинья общественного согласия

Свинья общественного согласия

Беспокоит Владимира Путина.

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Глава уральского Сбербанка собрался уйти в науку

Ему на смену прочат банкира-чекиста.

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Новые песни шансонье Новикова о "Бухте Квинс"

Для силовиков и журналистов.

Интервью

Инфографика

Мини-каникулы порадуют россиян 4 раза за год

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×