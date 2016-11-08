Мик Джаггер не вдохновил Киану Ривза на отцовствоСегодня в 12:30
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"Нео" не готов на такие подвиги.
Голливудский актер Киану Ривз в интервью британскому Esquire заявил, что никогда не станет отцом. Виной тому солидный возраст: звезде "Матрицы" уже 52 года. В ответ журналист вспомнил Мика Джаггера, ставшего отцом в 73, но этот пример не вдохновил Ривза.
Личная жизнь знаменитости складывалась не особо удачно. Он никогда не был официально женат. В 1999 году Ривз мог стать отцом, но его возлюбленная Дженнифер Сайм родила мертвую дочь. Через два года сама женщина погибла в автокатастрофе, передает "Уралинформбюро".
"Нео" известен своей склонностью к одиночеству. Один из его снимков за обедом в парке даже лег в основу интернет-мема "Грустный Киану".
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