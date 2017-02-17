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Беременная Седокова собирается под венецСегодня в 14:42

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В ожидании сына.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая вскоре в третий раз станет мамой, готовится к свадьбе. Личность ее будущего супруга и отца будущего малыша рассекретили "7дней", передает "Уралинформбюро".

Избранником 34-летней певицы стал генеральный директор строительной компании Артем Комаров. Его родители являются влиятельными и состоятельными людьми.

Для 25-летнего Артема это будет второй брак, от первого у него есть сын.

Стоит отметить, что Седокова ждет от возлюбленного мальчика. От двух предыдущих браков у нее растут две дочери Алина и Моника.

По данным таблоидов, пара уже определилась с местом и датой свадьбы, приготовления к церемонии идут вовсю. Возможно, она состоится после рождения ребенка.

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