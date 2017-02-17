В ожидании сына.

Экс-солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова, которая вскоре в третий раз станет мамой, готовится к свадьбе. Личность ее будущего супруга и отца будущего малыша рассекретили "7дней", передает "Уралинформбюро".

Избранником 34-летней певицы стал генеральный директор строительной компании Артем Комаров. Его родители являются влиятельными и состоятельными людьми.

Для 25-летнего Артема это будет второй брак, от первого у него есть сын.

Мы хотим сказать #ВАМ вооооотттттт таааакккооеее огромное #СПАСИБО за такие комментарии ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Все 4000 были прочитаны нами, вся любовь дошла до адресата ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Фев 9 2017 в 6:08 PST

Стоит отметить, что Седокова ждет от возлюбленного мальчика. От двух предыдущих браков у нее растут две дочери Алина и Моника.

По данным таблоидов, пара уже определилась с местом и датой свадьбы, приготовления к церемонии идут вовсю. Возможно, она состоится после рождения ребенка.