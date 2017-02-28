За вклад в развитие киноиндустрии.

Почетной награды Американской киноакадемии удостоился актер Джеки Чан. "Оскара" ему вручили за огромный вклад в развитие киноискусства. За более чем 50-летнюю карьеру артист принял участие в 200 с лишним фильмах, передает "Уралинформбюро".

62-летний Джеки Чан сейчас живет в Голливуде и много работает как актер, сценарист, продюсер, актер озвучания и каскадер. Звезда сам выполняет трюки в своих фильмах, большая часть которых связана с боевыми искусствами, после чего частенько залечивает раны и переломы.

Впервые на экране Джеки Чан появился в 8 лет. Мировую известность ему принесли такие картины, как "Полицейская история", "Пьяный мастер", "Доспехи бога".