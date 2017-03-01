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Питт и Джоли делят французский замокСегодня в 11:53

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Где прошла их свадьба.

Противостояние Питт - Джоли вышло на новый виток. Теперь звезды Голливуда не могут договориться о будущем своего шикарного поместья на юге Франции, где в 2014 году сыграли свадьбу, передает "Уралинформбюро".

Анджелина Джоли уже давно не прочь избавится от него. А Брэд Питт считает, что 35-комнатный особняк следует оставить детям, которых у пары шестеро: трое родных и столько же приемных. Максимум, на что согласен актер, - это продать прилегающий к замку виноградник.

Ранее Питт и Джоли договорились о конфиденциальности бракоразводного процесса, а экс-главе семейства было разрешено встречаться с детьми без психолога.

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