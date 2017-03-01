На три дня.

Романа Ахмедзянова, актера сериала "Дело врачей" на телеканале НТВ, арестовали в Кыштыме. Городской суд признал мужчину, более известного под псевдонимом Роман Зоркий, виновным в мелком хулиганстве и приговорил к трем дням ареста. Актер еще может обжаловать решение, передает "Уралинформбюро".

Актер устроил дебош в подъезде жилого дома: кричал, ругался матом, оскорблял жильцов. На просьбы окружающих вести себя тише не реагировал. Главным свидетелем обвинения выступил отец знаменитости.

Роман Ахмедзянов родился и вырос в Кыштыме. Занимался творческой деятельностью и работал в управлении культуры городской администрации. Затем переехал в столицу, где попробовал себя на актерском поприще. В его активе роли в сериалах "Дело врачей", "След" и "Семейные драмы".