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Звезду сериала на НТВ арестовали в КыштымеСегодня в 12:17

  • Текст

На три дня.

Романа Ахмедзянова, актера сериала "Дело врачей" на телеканале НТВ, арестовали в Кыштыме. Городской суд признал мужчину, более известного под псевдонимом Роман Зоркий, виновным в мелком хулиганстве и приговорил к трем дням ареста. Актер еще может обжаловать решение, передает "Уралинформбюро".

Актер устроил дебош в подъезде жилого дома: кричал, ругался матом, оскорблял жильцов. На просьбы окружающих вести себя тише не реагировал. Главным свидетелем обвинения выступил отец знаменитости.

Роман Ахмедзянов родился и вырос в Кыштыме. Занимался творческой деятельностью и работал в управлении культуры городской администрации. Затем переехал в столицу, где попробовал себя на актерском поприще. В его активе роли в сериалах "Дело врачей", "След" и "Семейные драмы".

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