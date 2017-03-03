Бутусов распустил "Ю-Питер" после уральского тураСегодня в 13:23
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И готовится к новому проекту.
Лидер группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов заявил о роспуске коллектива, передает "Уралинформбюро".
"26 февраля 2017 года в день Прощёного Воскресенья, накануне Великого Поста, после концерта в городе Челябинске, завершающего сибирско-уральский тур, группа "Ю-Питер" завершила свою совместную деятельность", - сообщается на официальном сайте группы.
За 15 лет работы коллектив выпустил пять альбомов: "Имя рек", "Биографика", "Богомол", "Цветы и тернии" и "Гудгора".
Сейчас группа готовится к празднованию 35-летия "Наутилуса Помпилиуса": собирается новая команда и составляется новая программа.
Стоит добавить, что "Наутилус Помпилиус" был создан в 1982 году в Свердловске и распался в 1997 году. В 2001 году лидер "НАУ" Бутусов и гитарист "Кино" Юрий Каспарян основали "Ю-Питер".
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