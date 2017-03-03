И готовится к новому проекту.

Лидер группы "Ю-Питер" Вячеслав Бутусов заявил о роспуске коллектива, передает "Уралинформбюро".

"26 февраля 2017 года в день Прощёного Воскресенья, накануне Великого Поста, после концерта в городе Челябинске, завершающего сибирско-уральский тур, группа "Ю-Питер" завершила свою совместную деятельность", - сообщается на официальном сайте группы.

За 15 лет работы коллектив выпустил пять альбомов: "Имя рек", "Биографика", "Богомол", "Цветы и тернии" и "Гудгора".

Сейчас группа готовится к празднованию 35-летия "Наутилуса Помпилиуса": собирается новая команда и составляется новая программа.

Стоит добавить, что "Наутилус Помпилиус" был создан в 1982 году в Свердловске и распался в 1997 году. В 2001 году лидер "НАУ" Бутусов и гитарист "Кино" Юрий Каспарян основали "Ю-Питер".