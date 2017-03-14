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Россию на "Евровидении" представит Юлия Самойлова13 марта в 11:48

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С песней Flame Is Burning.

Юлия Самойлова будет представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Евровидение-2017". 27-летняя певица с ограниченными возможностями исполнит в Киеве композицию Flame Is Burning. По результатам жеребьевки, Россия выступит во втором полуфинале 11 мая, сообщает "Первый канал".

Авторы музыки и слов Flame Is Burning - Леонид Гуткин, который писал песни для Дины Гариповой и Полины Гагариной, а также Нэтта Нимроди и Арье Бурштейн.

Юлия Самойлова с детства передвигается в инвалидной коляске - девушка страдает спинальной амиотрофией Верднига-Гоффмана. Однако это не мешает ей вести активную творческую жизнь - писать музыку и стихи к собственным песням. По словам Юлии, о выступлении на "Евровидении" она мечтала всю жизнь.

Стоит отметить, что в 2013 году девушка вышла в финал третьего сезона проекта Аллы Пугачевой "Фактор А", а позже участвовала в церемонии открытия зимних Паралимпийских игр в Сочи, передает "Уралинформбюро".


Видео: hELLO/ YouTube.com

Ранее СМИ "снарядили" на "Евровидение" уроженца Запорожья Александра Панайотова, но певец опроверг свое участие в конкурсе.

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