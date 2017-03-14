От сердечного приступа.

16-летний сын продюсера "Ласкового мая" Андрея Разина скончался в Москве 10 марта 2017 года, передает "Уралинформбюро".

Во время прогулки с девушкой Александр Разин потерял сознание и упал на землю. Ему на помощь поспешил проезжавший мимо водитель, который остановился и оказал юноше первую помощь. Скорая доставила подростка в больницу в состоянии клинической смерти. Он скончался, не приходя в сознание, пишет "Лайф".

"Мой сын Александр Разин (20.01.2001-10.03.2017). Моя боль утраты невыносима. Всем близким выражаю благодарность за соболезнования и поддержку", - написал в своем Instagram Андрей Разин.