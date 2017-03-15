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Максим Виторган похвастался заплывом 3-месячного сына14 марта в 12:28

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В бассейне.

Максим Виторган выложил на своей странице в Instagram первое видео с участием своего 3-месячного сына Платона. Малыш запечатлен во время плавания в бассейне, рядом находится его мама Ксения Собчак, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что родители Платона стараются лишний раз не показывать его публике. Мальчик появился на свет 18 ноября 2016 года. Роды в элитной подмосковной клинике "Лапино" обошлись чете Собчак - Виторган в 930 тысяч рублей.

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