Бросив пить.

Исполнитель роли Бэтмена - голливудский актер Бен Аффлек рассказал, что в прошлом году прошел курс лечения от алкоголизма и впредь надеется противостоять вредной привычке. Признание он сделал на личной страничке в Facebook, передает "Уралинформбюро".

"Я хочу жить полной жизнью и быть лучшим отцом. Я хочу, чтобы мои дети знали, что не стыдно обращаться за помощью, когда это нужно, и стать источником силы для любого, кто нуждается в помощи, но боится сделать первый шаг", - написал Аффлек.

Он поблагодарил за поддержку близких, в первую очередь, супругу Дженнифер Гарнер, с которой воспитывает двух дочерей и сына.

"Бен, вы очень смелы, так как признали свою зависимость. Удачи вам, и надеюсь, что ваша семья и друзья продолжают поддерживать вас в этом. ... Продолжайте бороться", - прокомментировала пост звезды одна из его поклонниц.

Стоит отметить, что ранее Бен Аффлек уже лечился от алкогольной зависимости, которую получил в "наследство" от отца.