Те подумали о самом худшем.

Российский поп-исполнитель Дима Билан не на шутку переполошил своих поклонниц, выложив на странице в Instagram фотографии в новом имидже. На снимках бритый налысо и сильно похудевший певец выглядит очень уставшим, передает "Уралинформбюро"

"Надеюсь это имидж, а не серьёзное заболевание", - пишет одна из поклонниц звезды.

"Очень тебя жаль. Выздоравливай скорее", - желает ему здоровья другая.

#димабилан #ранеебылранен Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Мар 11 2017 в 7:03 PST

По некоторым данным, Билан лишился волос ради съемок нового клипа - так певец входит в образ.

Ранее в интервью "Комсомольской правде" он рассказал, что врачи обнаружили у него пять межпозвонковых грыж и порекомендовали прооперироваться. "Я обратился к медикам, потому что у меня немели пальцы, - рассказывал Дима Билан. - Я даже не мог самостоятельно открыть кошелек, застегивать молнии, кнопки на куртке. Когда приехал на МРТ, меня с трудом уложили на кушетку, потому что боли были адские".

Вплотную заняться своим здоровьем певец намерен после возвращения из отпуска - в конце марта.