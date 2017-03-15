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Лысый Дима Билан переполошил поклонницСегодня в 15:33

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Те подумали о самом худшем.

Российский поп-исполнитель Дима Билан не на шутку переполошил своих поклонниц, выложив на странице в Instagram фотографии в новом имидже. На снимках бритый налысо и сильно похудевший певец выглядит очень уставшим, передает "Уралинформбюро"

"Надеюсь это имидж, а не серьёзное заболевание", - пишет одна из поклонниц звезды.

#димабилан #Билан #питер #жизнь / #dimabilan #bilan #Stpete #life

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Мар 11 2017 в 1:46 PST

"Очень тебя жаль. Выздоравливай скорее", - желает ему здоровья другая.

#димабилан #ранеебылранен

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Мар 11 2017 в 7:03 PST

По некоторым данным, Билан лишился волос ради съемок нового клипа - так певец входит в образ.

Ранее в интервью "Комсомольской правде" он рассказал, что врачи обнаружили у него пять межпозвонковых грыж и порекомендовали прооперироваться. "Я обратился к медикам, потому что у меня немели пальцы, - рассказывал Дима Билан. - Я даже не мог самостоятельно открыть кошелек, застегивать молнии, кнопки на куртке. Когда приехал на МРТ, меня с трудом уложили на кушетку, потому что боли были адские".

Вплотную заняться своим здоровьем певец намерен после возвращения из отпуска - в конце марта.

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