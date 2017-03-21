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Робби Уильямс жаждет выступить за Россию на "Евровидении"Сегодня в 09:49

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Вместо Юлии Самойловой.

Популярный британский поп-исполнитель Робби Уильямс готов стать представителем России на "Евровидении-2017". Об этом он заявил в эфире ток-шоу "Пусть говорят" на "Первом канале".

"Я хотел бы представлять Россию на конкурсе. Давай, Россия, мы сможем победить", - сказал Робби Уильямс, добавив, что его менеджер после этих слов наверняка схватился за голову.

Певец отметил, что очень любит международный песенный конкурс за его красочность и грандиозные шоу. В прошлом году его настолько впечатлил номер Сергея Лазарева, что Уильямс даже хотел позаимствовать идею для своего выступления, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что Служба безопасности Украины 20 марта сообщила о том, что подготовила документ для отказа во въезде представительнице России на "Евровидении" Юлии Самойловой. Отец певицы назвал данный запрет нечестным.

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