Внука Никиты Преснякова.

Никита Пресняков, сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова-младшего, и его невеста Алена Краснова в этом году сыграют свадьбу. Точную дату и место церемонии большая семья держит в секрете, передает "Уралинформбюро".

Однако бабушка Никиты - примадонна российской эстрады Алла Пугачева уже рассказала журналистам, что с радостью поможет Алене подобрать свадебный образ и туфли. По ее словам, девушка полностью разделяет увлечения жениха и будет ему хорошей женой.

Предложение руки и сердца Никита Пресняков сделал 8 марта - в день 20-летия своей возлюбленной. Организовать романтичный флешмоб ему помогли друзья.