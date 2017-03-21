Во второй раз.

Звезда Голливуда Антонио Бандерас был экстренно госпитализирован в клинику Clinique de Genolier в Швейцарии. 56-летний актер почувствовал резкую боль в груди в разгар отдыха с подругой Николь Кемпел.

По данным европейских СМИ, Бандерас перенес второй за последние два месяца сердечный приступ. О состоянии актера не сообщается, передает "Уралинформбюро".

Стоит отметить, что в январе артист провел несколько дней в госпитале недалеко от своего дома в графстве Суррей, куда попал после тренировки. Проблемы со здоровьем у Антонио Бандераса появились после съемок в картине "33" о чилийских шахтерах, на 69 дней оказавшихся под землей из-за обвала.

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