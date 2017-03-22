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Как по маслу: Питт и Джоли открыли новый бизнесСегодня в 18:28

  • Текст

Развод не помеха.

Разведенные голливудские звезды Брэд Питт и Анджелина Джоли открыли новый совместный бизнес. В своем французском поместье "Шато Мираваль", которое экс-супруги передумали продавать, они будут производить оливковое масло. Сырьем для него станут плоды растущих на территории имения олив, передает "Уралинформбюро".

Nous vous présentons aujourd'hui, l'Huile d'Olive Miraval. Pleased to introduce you Miraval Olive Oil. #miraval #provence

Публикация от Miraval Provence (@miravalprovence) Мар 16 2017 в 9:21 PDT

Пока приобрести масло от Miraval, стоимостью 30 долларов за бутылку, можно лишь в двух гастрономических бутиках во Франции и интернет-магазине компании. В дальнейшем оно должно появиться и в других европейских странах, но ограниченной серией.

Стоит отметить, что под маркой Miraval производится розовое вино, виноград для которого выращивается на плантациях "Шато Мираваль".

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