Решили "Первый канал" и ВГТРК.

Представительница России на "Евровидении-2017" Юлия Самойлова отправится на песенный конкурс в будущем году, если не попадет в этом. Такое решение совместно приняли "Первый канал" и ВГТРК, поочередно транслирующие "Евровидение".

22 марта Служба безопасности Украины запретила Юлии Самойловой въезжать в страну в течение трех лет из-за посещения певицей "оккупирванного" Крыма, передает "Уралинформбюро".

"Мне как-то за всем этим очень смешно наблюдать со стороны, потому что я не понимаю, что там во мне такого увидели. Во мне, в такой маленькой девочке, увидели какую-то угрозу. Я, по большому счету, не расстраиваюсь, я дальше занимаюсь, я почему-то думаю, что это все еще переменится", - поделилась Юлия в интервью "Первому каналу".

Выступление Юлии Самойловой с песней Flame Is Burning на "Евровидении-2017" в Киеве должно было состояться 11 мая.

Стоит отметить, что недавно свое желание представить Россию на конкурсе исполнителей высказал британский поп-певец Робби Уильямс.

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