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Шерлок Холмс стал отцом во второй раз27 марта в 14:15

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Супруга подарила ему еще одного сына.

У звезды "Шерлока" Бенедикта Камбербэтча и его жены Софи Хантер родился второй сын. Радостное событие произошло в марте 2017 года, пишет Mail on Sunday со ссылкой на анонимный источник.

Малыша назвали Хэл Оден. Его брату Кристоферу Карлтону в июне исполнится два года.

Стоит отметить, что Камбербэтч и Хантер два года назад сыграли свадьбу на острове Уайт на юге Великобритании. В шаферы позвали актера Мартина Фримена, исполнившего в "Шерлоке" роль доктора Ватсона, передает "Уралинформбюро".

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