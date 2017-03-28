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Принц Гарри готовится к свадьбе с американской актрисой27 марта в 19:55

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Меган Маркл.

К концу 2017 года британский принц Гарри может сыграть свадьбу с американской актрисой Меган Маркл. Официальная помолвка пары, по некоторым данным, должна состояться уже летом, передает "Уралинформбюро".

Сейчас в Кенсингтонском дворце, куда принц намерен перебраться из "холостяцкого" Ноттингхемского коттеджа, идет ремонт. Гарри со своей возлюбленной поселится по соседству с апартаментами принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Инсайдеры уверены, что переезд пойдет на пользу Меган - в компании будущей невестки она сможет освоить королевский этикет.

Герцог и герцогиня Кембриджские заселятся во дворец ближе к осени, когда их старший сын Джордж пойдет в школу в Южном Лондоне.

Стоит отметить, что роман Гарри и Меган развивается очень стремительно. О новом увлечении принца стало известно в конце октября 2016 года, а уже в январе 2017-го он сделал Маркл неофициальное предложение руки и сердца. Хотя выбор Гарри одобрили Елизавета II и Кейт Миддлтон, принц Чарльз с Камиллой выступили резко против. Они боятся, что небезупречная репутация родственников американки бросит тень на королевскую семью.

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