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Певца Николая Носкова готовят к срочной операции28 марта в 13:19

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По удалению тромба.

Российский певец Николай Носков попал в больницу в тяжелом состоянии. Его госпитализировали в ночь на 27 марта 2017 года. На данный момент медики стабилизировали его состояние, передает "Уралинформбюро".

По некоторым данным, у 61-летнего певца был диагностирован инсульт. Сейчас он проходит курс интенсивной терапии в клиническом госпитале "Лапино" в Подмосковье. Врачи готовят певца к операции по удалению тромба в шейном отделе.

Николай Носков является пятикратным обладателем премии "Золотой граммофон". Он входил в состав групп "Москва", "Поющие сердца", "Гран-при" и "Парк Горького". В настоящее время выступает сольно. Известность Носков снискал благодаря таким композициям, как Moscow Calling, "Дай мне шанс", "Это здорово", "Паранойя", "На меньшее я не согласен".

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