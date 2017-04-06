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Глюкозу затянуло в "Мертвое озеро"Сегодня в 21:17

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С головой.

Певица Глюкоза сыграет в мистическом сериале под рабочим названием "Мертвое озеро". Об этом сообщает пресс-служба телеканала ТВ-3.

Съемки пройдут за Полярным кругом. По сюжету, в глухой северный городок приезжает полицейский из Москвы, чтобы расследовать убийство дочери местного богача. И сразу погружается в атмосферу тайны, пытаясь найти причины необъяснимых событий.

Помимо Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой), в актерском составе фильма Евгений Цыганов, Андрей Смоляков, Тимофей Трибунцев, Александр Робак и Павел Табаков, передает "Уралинформбюро".

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