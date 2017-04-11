Теперь у него дочь и два сына.

Нападающий сборной России и клуба "Зенит" Александр Кержаков стал отцом – уже в третий раз. Радостную новость футболист сообщил в "Инстаграме". Сына Кержакову подарила его нынешняя супруга Милана, дочь известного политика и чиновника Вадима Тюльпанова, передает "Уралинформбюро".

Это первый совместный ребенок четы. У лучшего бомбардира в истории российского футбола уже есть два ребенка от предыдущих браков: дочь Дарья от Марии Головой и сын Игорь от Екатерины Сафроновой. Сын живет с отцом - Кержаков через суд запретил матери воспитывать ребенка, обвинив ее в наркомании.