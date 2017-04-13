Актер быстро нашел замену Джоли.

На премьере фильма "Затерянный город Z" Брэд Питт появился в компании Сиенны Миллер, бывшей подруги Джуда Лоу. Затем пара уединилась в ресторане, где проговорила всю ночь. По сообщению журналистов, экс-муж Анджелины Джоли был на редкость в приподнятом настроении.

Ранее сообщалось, что Питт нашел новую любовь еще во время бракоразводного процесса с Джоли. Имя избранницы не называлось. Пара якобы сблизилась на съемках. Между тем Питт и Миллер не пересекались по работе, передает "Уралинформбюро".

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Брэд Питт нашел новую любовь