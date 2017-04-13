Вынесли деньги и телефоны.

Певец Евгений Осин обратился в полицию с заявлением о краже, пишут федеральные СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел еще 2 апреля. Артист выпивал в своей квартире с двумя женщинами и мужчиной, а после ухода гостей обнаружил пропажу денег и, по разным данным, от трех до пяти мобильных телефонов.

Евгений Осин прославился оригинальным жанром исполнения, сочетающим дворовую романтику с рок-н-роллом. Среди самых известных его песен – "Плачет девушка в автомате", "Качка", "Попутчица", передает "Уралинформбюро".