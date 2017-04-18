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Путин осыпал Светлану Немоляеву комплиментамиСегодня в 13:22

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По случаю 80-летия актрисы.

18 апреля принимает поздравления с юбилеем актриса Московского академического театра имени Маяковского Светлана Немоляева.

Президент РФ Владимир Путин направил звезде телеграмму, назвав ее талантливой, многогранной, искренней, доброжелательной и удивительно обаятельной. "Каждая ваша работа - и на театральной сцене, и в кинематографе - подкупает глубиной, художественной выразительностью и точностью характеристик", - говорится в сообщении.

Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева - лауреат "Золотой маски" и премии зрительских симпатий "Звезда театрала", удостоена ордена Почета и ордена "За заслуги перед Отечеством". Она родилась в 1937 году в Москве, училась в Высшем театральном училище имени М.С. Щепкина на курсе Леонида Волкова. Всенародную известность актрисе принесли яркие роли в фильмах "Служебный роман" и "Гараж" Эльдара Рязанова, передает "Уралинформбюро".

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