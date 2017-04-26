Предстоит операция.

Актер Николас Кейдж серьезно пострадал на съемках своего нового фильма в Болгарии. С переломом ноги звезду доставили в клинику Военно-медицинской академии в Софии.

После осмотра медики рекомендовали срочную операцию, однако, проконсультировавшись с личным врачом, Кейдж решил пройти лечение в США. Он уже вылетел в Лос-Анджелес, пишет местная газета "Maritsa".

В Болгарии Николас Кейдж снимался в ленте "211", в ней он играет полицейского, передает "Уралинформбюро".