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Полина Гагарина заявила о беременностиСегодня в 09:34

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Которую упорно отрицала.

Певица Полина Гагарина наконец подтвердила слухи о своей беременности. В своем Instagram звезда выложила снимок с пляжа, на котором круглый животик не оставляет никаких сомнений. Пост сопровождает текст "А это фото я просто оставлю здесь". Репост фотографии на свою страницу сделал муж певицы фотограф Дмитрий Исхаков, сопроводив ее кооментарием "Теперь официально".

Возможную вторую беременность знаменитости начали обсуждать еще до нового года, когда Гагарина сменила любимые обтягивающие платья на наряды свободного кроя. В феврале исполнительница пропустила концерт Europa Plus TV, а ведущая объяснила это интересным положением звезды. Тогда это заявление Гагарина официально опровергла, передает "Уралинформбюро".

Для исполнительницы это будет второй ребенок. У нее уже есть 9-летний сын от брака с актером Петром Кисловым.

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