Записав целый альбом.

Скандальный солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров планирует записать альбом с детскими песнями. Выпуск сборника намечен на 2018 год, сообщил он на пресс-конференции 26 апреля. К работе над ним Шнуров приступит сразу после юбилейного тура "Ленинграда".

Известный эпатажным поведением и ненормативной лексикой певец уже знаком детской аудитории. В 2016 году Шнуров написал песню для программы "С добрым утром, малыши", передает "Уралинформбюро".