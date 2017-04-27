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Сергей Шнуров будет петь для детейСегодня в 10:20

Записав целый альбом.

Скандальный солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров планирует записать альбом с детскими песнями. Выпуск сборника намечен на 2018 год, сообщил он на пресс-конференции 26 апреля. К работе над ним Шнуров приступит сразу после юбилейного тура "Ленинграда".

Известный эпатажным поведением и ненормативной лексикой певец уже знаком детской аудитории. В 2016 году Шнуров написал песню для программы "С добрым утром, малыши", передает "Уралинформбюро".

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1 комментариев из 1 | смотреть все
караул! Сегодня в 11:58

Нельзя допускать таких типов до детей, чтобы они их не развращали

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