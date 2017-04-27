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Стивен Сигал попал в черный список россиянСегодня в 12:34

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Неугодных Киеву.

Актер Стивен Сигал, полгода назад получивший гражданство РФ, попал в черный список украинского экстремистского сайта "Миротворец", сообщает РИА Новости. Это с большой вероятностью приведет к запрету на въезд в Украину. Именно так произошло с певицей Юлией Самойловой.

"Миротворец" выложил снимки актера, сделанные в Севастополе, и обвинил его в "незаконном пересечении государственной границы Украины", "отрицании российской агрессии и поддержке аннексии Крыма". Посещения Крыма для Службы безопасности Украины достаточно, чтобы запретить въезд в страну.

За последние дни в черный список "Миротворца", кроме Сигала, попали исполнители Валерий Леонтьев и Нюша, передает "Уралинформбюро". Они оказались в компании более 80 деятелей культуры РФ.

Как известно, сайт "Миротворец" был создан депутатом Верховной рады и советником главы МВД страны Антоном Геращенко.

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