Упав со сцены.

Музыкант Александр Розенбаум сломал три ребра на концерте в Саратове. Исполнитель пострадал при падении со сцены, передает "Уралинформбюро". "Хотел спрыгнуть в зал, но сцена у нас серьезная) высокая) не рассчитал. Весь концерт шикарно отработал!", - пишут поклонники в соцсети.

Из-за травмы ближайший концерт в Волгограде пришлось перенести на 23 мая 2017 года, сообщается на официальном сайте певца.