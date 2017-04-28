×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Полина Гагарина родила второго ребенкаСегодня в 11:55

  • Текст

Пол держат в тайне.

Певица Полина Гагарина стала мамой во второй раз. Ребенок появился на свет накануне в одном из столичных роддомов, сообщает 7days.ru. Пол новорожденного не называется.

Стоит отметить, что звезда долгое время скрывала всю беременность. Официально она подтвердила слухи лишь 27 апреля, выложив фото с круглым животом в своем Instagram. По некоторым данным, на момент выхода поста певица уже родила.

Гагарина воспитывает девятилетнего сына от брака с актером Петром Кисловым. Отцом второго ребенка стал новый муж исполнительницы - фотограф Дмитрий Исхаков, передает "Уралинформбюро".

Ранее по теме:
Полина Гагарина заявила о беременности

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Ещё в сюжете «Дочки и сыночки»

Главные новости

Аналитика

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Сниму подвал. Класс "А" не предлагать

Застой на офисном рынке будет долгим.

Без кардинала в голове

Без кардинала в голове

Гордума Екатеринбурга скатывается в анархию.

Червоисточинск Нижнего Тагила

Червоисточинск Нижнего Тагила

Где чистая вода?

Интервью

Инфографика

Зауралье поставило рекорд по самому дорогому отоплению

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×