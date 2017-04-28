Пол держат в тайне.

Певица Полина Гагарина стала мамой во второй раз. Ребенок появился на свет накануне в одном из столичных роддомов, сообщает 7days.ru. Пол новорожденного не называется.

Стоит отметить, что звезда долгое время скрывала всю беременность. Официально она подтвердила слухи лишь 27 апреля, выложив фото с круглым животом в своем Instagram. По некоторым данным, на момент выхода поста певица уже родила.

Гагарина воспитывает девятилетнего сына от брака с актером Петром Кисловым. Отцом второго ребенка стал новый муж исполнительницы - фотограф Дмитрий Исхаков, передает "Уралинформбюро".

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