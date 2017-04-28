Звезда захворала.

Участие певицы Анны Семенович в тюменском субботнике оказалось под вопросом. Как написала звезда в своем Instagram, у нее сильная ангина. Если знаменитость не поправиться за один день, вполне вероятно, поездку в Западную Сибирь придется отменить.

Анну Семенович ждут в Тюмени 29 апреля 2017 года, передает "Уралинформбюро". По задумке организаторов субботника, знаменитость должна раздавать горожанам саженцы и мороженое.