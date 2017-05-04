Представляющему Болгарию.

Одним из претендентов на победу в конкурсе исполнителей "Евровидение-2017" называют 17-летнего уроженца Москвы Кристиана Костова.

Коренной москвич недавно переехал на Родину отца - в Болгарию - и будет выступать за это балканское государство. По мнению букмекеров, именно он стал основным конкурентом итальянца Франческо Габбани - фаворита состязания певцов. Об этом говорит большое количество ставок на Костова.

На руку ему сыграет и скандал с российской певицей Юлией Самойловой, которой власти Украины запретили въезд в страну для участия в "Евровидении". Вероятно, юный москвич получит дополнительные голоса от русскоговорящих европейев, пишет Metro.

В столице Украины самый юный участник конкурса исполнит композицию Beautiful Mess, посвященную молодым людям, отстаивающим свои принципы. Ее авторы - интернациональный коллектив, в который вошли композиторы и продюсеры из Болгарии, Австрии, Швеции и других государств, передает "Уралинформбюро".

Кристиан Костов родился в Москве в семье болгарина и гражданки Казахстана. В 2014 году он был одним из финалистов шоу "Голос.Дети" на Первом канале. В Болгарии юноша известен как исполнитель одного из поп-хитов и участник финала музыкального телешоу "Икс фактор".