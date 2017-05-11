"Зачитала" на пальцах.

На музыкальном фестивале в Новом Орлеане известного рэпера Снуп Догга затмила приглашенная сурдопереводчица. Женщина по имени Холли Миниатти не просто визуализировала текст, но делала это очень зажигательно в такт музыке, порой повторяя фирменные жесты представителей рэп-сцены. Видео с ее участием посмотрели в Сети уже сотни тысяч раз.

В США по закону об инвалидах с 1990 года концертные площадки должны быть обеспечены переводчиками для глухих посетителей. Помимо Снуп Догга Миниатти работала с такими знаменитостями, как Beastie Boys, Wu-Tang Clan и Killer Mike, сообщает "Уралинформбюро".