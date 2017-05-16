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Лидер ДДТ Юрий Шевчук празднует 60-летиеСегодня в 14:25

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Но просит не поздравлять.

16 мая основателю и бессменному лидеру группы ДДТ Юрию Шевчуку исполняется 60 лет. Сам певец к цифрам равнодушен и большого праздника устраивать не собирается. На одной из последних встреч с журналистами рок-музыкант попросил забыть о юбилее.

За 40-летнюю музыкальную карьеру Шевчук записал 15 альбомов с ДДТ, выпустил восемь сольных сборников, написал десятки песен для кинофильмов. Среди его культовых баллад: "Что такое осень", "Актриса Весна" и "Я получил эту роль". В основе творчества юбиляра лежит гражданственно-патриотическая лирика, призыв к самосовершенствованию и социальная сатира.

Помимо богатой музыкальной карьеры Шевчук успел попробовать себя в роли актера, художника и продюсера, передает "Уралинформбюро".

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