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Глеб Самойлов вновь судится с братомСегодня в 09:39

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Из-за песен "Агаты Кристи".

Мосгорсуд начал рассмотрение жалобы бывшего солиста "Агаты Кристи" Глеба Самойлова к брату Вадиму. Музыкант хочет запретить родственнику исполнять 172 песни рок-группы, сообщает "Российское агентство правовой и судебной информации".

"Вадим Самойлов не имеет никакого отношения к созданию ряда хитов группы "Агата Кристи", которые он сейчас исполняет", – сообщала ранее представительница Глеба Самойлова Алиса Образцова. Отсудить право на композиции Глеб пытался еще в 2016 году, но тогда Савеловский суд Москвы отклонил его требование.

Заседание по новой жалобе Мосгорсуд отложил на 22 мая. Поводом для этого стало отсутствие уведомления третьего лица - ООО "Агата Кристи".

"Агата Кристи", лидерами и вокалистами которой были братья Самойловы, появилась в Екатеринбурге в 1985 году. В 2010-м группа распалась. После этого Вадим Самойлов отправился в тур "Агата Кристи. Все хиты", передает "Уралинформбюро".

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